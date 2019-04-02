//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ОПОРЕ опасаются затягивания с объявлением второго тура выборов

Затягивание с объявлением результатов выборов 2019 может негативно сказаться на возможности голосовать во втором туре избирателей, проживающих не по месту регистрации

Об этом заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире "Общественного".

Она считает, что желательно, чтобы Центральная избирательная комиссия как можно скорее установила окончательные результаты первого тура.

"Потому что по факту второго тура юридически не существует до завершения всех процедур первого", - сказала Айвазовская.

Она добавила, что фактически для изменения места временного голосования может остаться всего пять дней, хотя перед первым туром было 65 дней.

"А это 316 тыс., из которых большое количество переселенцев, 24% граждан, проживающих не по месту регистрации, - все они просто не успеют быть включенными в процесс", - добавила она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

2 апреля, 2019 вторник

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать