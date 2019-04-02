В ОПОРЕ опасаются затягивания с объявлением второго тура выборов

2 апреля, 2019, 10:49

Затягивание с объявлением результатов выборов 2019 может негативно сказаться на возможности голосовать во втором туре избирателей, проживающих не по месту регистрации

Об этом заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире "Общественного".

Она считает, что желательно, чтобы Центральная избирательная комиссия как можно скорее установила окончательные результаты первого тура.

"Потому что по факту второго тура юридически не существует до завершения всех процедур первого", - сказала Айвазовская.

Она добавила, что фактически для изменения места временного голосования может остаться всего пять дней, хотя перед первым туром было 65 дней.

"А это 316 тыс., из которых большое количество переселенцев, 24% граждан, проживающих не по месту регистрации, - все они просто не успеют быть включенными в процесс", - добавила она.