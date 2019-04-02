В Одесской области столкнулись два микроавтобуса и маршрутка, есть погибший
Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.
В направлении Одессы двигались грузовой автомобиль Ford Transit и маршрутное такси сообщением "Белгород-Днестровский-Одесса" с пассажирами.
Во встречном направлении двигался грузовой автомобиль Mercedes Benz Sprinter, водитель которого, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford.
В результате аварии один из водителей погиб на месте, другой с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.
Отметим, что в связи с ДТП на участке дороги Одесса-Рени в районе села Удобное Белгород-Днестровского района проезд транспорта затруднен.
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