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В Одесской области столкнулись два микроавтобуса и маршрутка, есть погибший

2 апреля на трассе Одесса-Рени возле села Удобное Белгород-Днестровского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и маршрутки

Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.

В направлении Одессы двигались грузовой автомобиль Ford Transit и маршрутное такси сообщением "Белгород-Днестровский-Одесса" с пассажирами.

Во встречном направлении двигался грузовой автомобиль Mercedes Benz Sprinter, водитель которого, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford.

В результате аварии один из водителей погиб на месте, другой с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.

Отметим, что в связи с ДТП на участке дороги Одесса-Рени в районе села Удобное Белгород-Днестровского района проезд транспорта затруднен.

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