В Нью-Йорке хотят штрафовать за продажу вещей из натурального меха
Об этом пишет The Guardian.
Если законопроект примут, магазины будут штрафовать на сумму от $500 до $1500 за каждое меховое изделие.
Кроме того, пишет издание, в городе функционируют 130 официально зарегистрированных предприятий, чей бизнес основан на производстве и продаже вещей из меха, и там работают 1100 нью-йоркцев, которые, очевидно, могут остаться без работы.
"Я люблю животных, и я верю, что убивать животных только для того, чтобы кто-то имел возможность купить и носить шубу, это ужасно, - заявил Джонсон. - Майкл Корс не использует мех. Донателла Версаче не использует мех. Диана фон Фюрстенберг не использует мех. Индустрия отказывается от меха, потому что это жестоко и бесчеловечно".
"Я в шоке от того, что они собираются это сделать. Это рабочие места, и многие из людей, которые работают в меховом бизнесе, занимаются этим в четвертом, в пятом поколении. Они - законопослушные граждане, которые платят налоги. И теперь они должны сообщать такие вещи своим семьям ", - прокомментировала Нэнси Деньо, вице-президент Международной федерации меха.
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