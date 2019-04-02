В Нью-Йорке хотят штрафовать за продажу вещей из натурального меха

2 апреля, 2019, 16:16

Кори Джонсон, спикер городского совета Нью-Йорка, вынес на рассмотрение законопроект, согласно которому в городе могут запретить продажу вещей из натурального меха. За нарушение штраф будет достигать $1500

Об этом пишет The Guardian.

Если законопроект примут, магазины будут штрафовать на сумму от $500 до $1500 за каждое меховое изделие.

Кроме того, пишет издание, в городе функционируют 130 официально зарегистрированных предприятий, чей бизнес основан на производстве и продаже вещей из меха, и там работают 1100 нью-йоркцев, которые, очевидно, могут остаться без работы.

"Я люблю животных, и я верю, что убивать животных только для того, чтобы кто-то имел возможность купить и носить шубу, это ужасно, - заявил Джонсон. - Майкл Корс не использует мех. Донателла Версаче не использует мех. Диана фон Фюрстенберг не использует мех. Индустрия отказывается от меха, потому что это жестоко и бесчеловечно".

"Я в шоке от того, что они собираются это сделать. Это рабочие места, и многие из людей, которые работают в меховом бизнесе, занимаются этим в четвертом, в пятом поколении. Они - законопослушные граждане, которые платят налоги. И теперь они должны сообщать такие вещи своим семьям ", - прокомментировала Нэнси Деньо, вице-президент Международной федерации меха.