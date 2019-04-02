В Николаеве из-за бешеной собаки ввели карантин

2 апреля, 2019, 10:39

1 апреля во Львове ввели карантин из-за того, что бешеная собака покусала 12 человек

Об этом сообщил на брифинге заместитель городского головы Юрий Степанец, передает "Укринформ".

Сейчас количество пострадавших от укусов бешеной собаки жителей Николаева растет и составляет 12 человек.

"В больницы города пока обратились 12 человек, которых 28 марта покусала бешеная собака. Их количество может быть больше. Больница скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми медикаментами. Пострадавшие получат всю необходимую помощь и профилактику", - сказал Степанец.

По его словам, принято решение ввести карантин в Ингульском районе Николаева, где поймали больную собаку. Сотрудники коммунального предприятия "Центр защиты животных" будут отлавливать собак в карантинной зоне, проводить их обследование на предмет бешенства и вакцинировать.

Сейчас уже выловили семь собак, которые контактировали с больной собакой, за ними наблюдают. Если будет подтверждено бешенство, то собак усыпят. Если же нет, то их вакцинируют и выпустят на улицу.

Николаевцев призывают быть бдительными. По словам специалистов, собака может быть носителем бешенства длительное время - год и даже больше. При этом сама им не болеет.