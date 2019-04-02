В NASA с помощью телескопа TESS впервые обнаружили экзокомету
Об этом пишет ScienceAlert.
Найденная TESS экзокомета вращается вокруг молодой звезды Бета Живописца, которая находится в 63 световых годах от Земли. Возраст звезды всего 20 млн лет, поэтому вокруг нее существует огромное газопылевое облако с экзокометами и планетозималями (одна из начальных стадий формирования планет). Возможно, в диске также есть уже сложившиеся планеты.
Телескоп TESS ищет экзокометы с помощью транзитной фотометрии - отслеживания яркости звезды и анализа каждой ее изменения. При обнаружении планеты телескоп замечает симметричное падение яркости, тогда как в случае с экзокометой - асимметричное через длинный хвост.
Данная экзокомета - не первый объект такого типа, который регистрируется учеными. Однако предыдущие экзокометы искали через изменение цвета света, который передается от звезд - и этот метод не всегда позволял точно понять, какой объект пролетел между Землей и исследуемой звездой.
Напомним, телескоп TESS запустили весной 2018 вместо культовой обсерватории Kepler - за свои восемь лет работы она открыла тысячи экзопланет. Сейчас запасы топлива на Kepler заканчиваются, поэтому в ближайшее время обсерватория прекратит свою работу. За девять лет, Kepler провел в космосе, появились новые технологии, которые значительно улучшают оптическое зрение. Дальность зрения устройств в TESS будет в 400 раз больше, чем в Kepler.
Если вам интересно больше узнать о возможностях TESS, прочитайте материал "Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года . Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA".
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланета, вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми, Европе.
- Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-