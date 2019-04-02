В NASA с помощью телескопа TESS впервые обнаружили экзокомету

2 апреля, 2019, 18:12

NASA с помощью телескопа TESS впервые выявило экзокомету - комету, которая находится за пределами Солнечной системы

Об этом пишет ScienceAlert.

Найденная TESS экзокомета вращается вокруг молодой звезды Бета Живописца, которая находится в 63 световых годах от Земли. Возраст звезды всего 20 млн лет, поэтому вокруг нее существует огромное газопылевое облако с экзокометами и планетозималями (одна из начальных стадий формирования планет). Возможно, в диске также есть уже сложившиеся планеты.

Телескоп TESS ищет экзокометы с помощью транзитной фотометрии - отслеживания яркости звезды и анализа каждой ее изменения. При обнаружении планеты телескоп замечает симметричное падение яркости, тогда как в случае с экзокометой - асимметричное через длинный хвост.

Данная экзокомета - не первый объект такого типа, который регистрируется учеными. Однако предыдущие экзокометы искали через изменение цвета света, который передается от звезд - и этот метод не всегда позволял точно понять, какой объект пролетел между Землей и исследуемой звездой.

Напомним, телескоп TESS запустили весной 2018 вместо культовой обсерватории Kepler - за свои восемь лет работы она открыла тысячи экзопланет. Сейчас запасы топлива на Kepler заканчиваются, поэтому в ближайшее время обсерватория прекратит свою работу. За девять лет, Kepler провел в космосе, появились новые технологии, которые значительно улучшают оптическое зрение. Дальность зрения устройств в TESS будет в 400 раз больше, чем в Kepler.

Если вам интересно больше узнать о возможностях TESS, прочитайте материал "Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года . Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA".