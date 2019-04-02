В Киеве сообщили о заминировании Высшего совета правосудия
2 апреля, 2019, 10:06
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании Высшего совета правосудия, здание которого находится по адресу Студенческая, 12-а
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Заявитель позвонил в полицию, сообщил о заминировании и сразу бросил трубку, точнее, нажал на отбой.
На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников Высшего совета правосудия.
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