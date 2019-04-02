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В Киеве сообщили о заминировании Высшего совета правосудия


фото: pravda.if.ua
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании Высшего совета правосудия, здание которого находится по адресу Студенческая, 12-а

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Заявитель позвонил в полицию, сообщил о заминировании и сразу бросил трубку, точнее, нажал на отбой.

На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников Высшего совета правосудия.

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