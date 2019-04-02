В Киеве сообщили о заминировании предприятия, входящего в состав "Укроборонпрома"
2 апреля, 2019, 10:18
Поступило сообщение о заминировании КБ "Артиллерийское вооружение" в Киеве на улице Гетьмана, 6
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Речь идет о государственном предприятии, конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое находится по адресу Гетьмана, 6. Также по этому адресу в соседних корпусах находятся ТРЦ и отель "Космополит" (бывший "Большевик"), кинотеатр "Баттерфляй".
Отметим, что ГП "КБ Артиллерийское вооружение" входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром".
- Утром 2 апреля в полицию Киева поступило сообщение о заминировании Высшего совета правосудия.
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