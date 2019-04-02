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В Киеве сообщили о заминировании предприятия, входящего в состав "Укроборонпрома"


фото: digests.nhub
Поступило сообщение о заминировании КБ "Артиллерийское вооружение" в Киеве на улице Гетьмана, 6

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Речь идет о государственном предприятии, конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое находится по адресу Гетьмана, 6. Также по этому адресу в соседних корпусах находятся ТРЦ и отель "Космополит" (бывший "Большевик"), кинотеатр "Баттерфляй".

Отметим, что ГП "КБ Артиллерийское вооружение" входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

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