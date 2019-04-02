В Киеве сообщили о заминировании еще одного военного завода
2 апреля, 2019, 11:28
Поступило сообщение о заминировании военного завода "Маяк", который находится в Киеве
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Поступило сообщение о заминировании завода "Маяк", который находится по адресу Бандеры, 8. Предприятие входит в ГК "Укроборонпром". На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.
- Утром 2 апреля в полицию Киева поступило сообщение о заминировании Высшего совета правосудия.
- Затем поступило сообщение о заминировании КБ "Артиллерийское вооружение" в Киеве на улице Гетьмана, 6.
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