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В Киеве сообщили о заминировании еще одного военного завода

Поступило сообщение о заминировании военного завода "Маяк", который находится в Киеве

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Поступило сообщение о заминировании завода "Маяк", который находится по адресу Бандеры, 8. Предприятие входит в ГК "Укроборонпром". На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

 

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