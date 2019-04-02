В Киеве горел бизнес-центр, есть пострадавшие
Об этом сообщает ГСЧС.
Спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном офисном здании по адресу Харьковское шоссе 201/203, что в Дарницком районе столицы. На место происшествия немедленно было направлено отделение ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник на 1-м этаже, где загорелись материалы для утепления здания с распространением на 2 этаж, площадь пожара составила 150 кв. м.
До прибытия первых спасательных подразделений работники из соседних офисов пытались самостоятельно потушить пожар, был госпитализирован 1 пострадавший с отравлением угарным газом и 2 граждан осматривали работники скорой помощи.
В 9:59 пожар локализован, а в 10:36 ликвидирован.
Читайте также
-
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
Читайте также
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается