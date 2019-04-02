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В Facebook хотят создать отдельный раздел с надежными новостями

Марк Цукерберг планирует запустить в Facebook отдельный раздел, в котором будут собраны новостные материалы от качественных и надежных источников

Эту идею он высказал во время беседы с главой издательства Axel Springer Матиасом Депфнером, пишет Recode со ссылкой на собственные источники.

По замыслу Цукерберга, отдельный раздел подойдет пользователям, которые хотят чаще узнавать новости из соцсети. Чтобы обеспечить доступность и качество материалов, Facebook может заключить прямые соглашения с издателями, предположил глава компании.

В 2017 году Facebook тестировала отдельную вкладку, в которую были бы вынесены все новостные материалы из основной ленты, но это тестирование закрылось весной 2018 года. Новый проект, скорее всего, будет выглядеть иначе и подойдет людям, которые хотят читать Facebook как новостной ридер, пишет издание

Детали новостного сервиса пока неизвестны - в Facebook пока не решили, следует ли назначать конкретные выплаты изданиям или перечислять им часть от рекламных доходов с определенной минимальной платой, говорит источник Recode.

Компания также не знает, как формировать ленту: на основе источников, которые выбирает пользователь, или с ручным управлением со стороны Facebook, которым может заняться команда редакторов. Собеседник Recode предусматривает, что новостной сервис может быть запущен до конца 2019 года.

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