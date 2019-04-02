В день выборов харьковчанин за 20 минут восемь раз вызвыал полицию на разные адреса

2 апреля, 2019, 13:32

В Харькове в день выборов президента мужчина в течение 20 минут восемь раз вызвал полицию

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

"Вечером 31 марта в Индустриальный отдел полиции поступил телефонный звонок от гражданина, который заявил, что на него напали и попросил о помощи. Мужчина также указал адрес своего проживания. На вызов сразу была направлена следственно-оперативная группа, однако во время следования полицейские получили еще один звонок от этого же гражданина, который заявил, что ждет полицию в другой части района. Таким образом в течение 20 минут мужчина сделал несколько вызовов полиции и каждый раз называл новую адрес", - говорится в сообщении.

Во время последнего звонка он заявил, что долго ждет помощи и пригрозил заминировать административное здание Индустриального отдела полиции.

Для проверки этой информации на место происшествия выезжали специальные службы. Эксперты-взрывотехники осмотрели 5000 кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 8 полицейских. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса ( "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").