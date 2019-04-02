В 28 лет умер украинский футболист
2 апреля, 2019, 15:58
О смерти своего экс-игрока сообщает официальный сайт «Горняка» .
Ушел из жизни 28-летний украинский футболист Сергей Довбун, выступавший за "Горняк" из Кривого Рога
О смерти своего экс-игрока сообщает официальный сайт «Горняка» .
За "Горняк" Довбун выступал с 2012 до 2014 года, провел за клуб 50 матчей и отметился тремя забитыми голами. Что касается других команд, то в основном игрок выступал за дублирующие составы.
Причина гибели футболиста не сообщается. Довбуну было 28 лет.
- Напомним, 13 февраля на 76-м году жизни скончался знаменитый футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий.
- 12 февраля на 82-м году жизни скончался знаменитый голкипер сборной Англии по футболу Гордон Бэнкс.
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