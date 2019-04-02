В 28 лет умер украинский футболист

2 апреля, 2019, 15:58

Ушел из жизни 28-летний украинский футболист Сергей Довбун, выступавший за "Горняк" из Кривого Рога

О смерти своего экс-игрока сообщает официальный сайт «Горняка» .

За "Горняк" Довбун выступал с 2012 до 2014 года, провел за клуб 50 матчей и отметился тремя забитыми голами. Что касается других команд, то в основном игрок выступал за дублирующие составы.

Причина гибели футболиста не сообщается. Довбуну было 28 лет.