УПЛ включила в символическую сборную 1-й части сезона сразу 9 футболистов "Шахтера"
2 апреля, 2019, 12:44
Украинская премьер-лига обнародовала символическую сборную первой части чемпионата, в которую попало сразу девять игроков "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
11 лучших футболистов 1-й части чемпионата Украины были определены по данным аналитической системы InStat.
В списке оказались сразу 9 игроков "Шахтера" Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Сергей Болбат, Алан Патрик, Тайсон, Марлос и Жуниор Мораес. Другие два места достались нападающему "Александрии" Артему Ситало и защитнику "Динамо" Томашу Кендзере.
- Донецкий "Шахтер" заинтересовался 18-летним защитником "Атлетико Паранаэнсе" Кевемом.
- Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, который пропустил из-за травмы полгода, возобновил тренировки.
- В будущем донецкий "Шахтер" собирается продавать телеправа на трансляцию своих матчей за $ 50-60 млн в год.
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