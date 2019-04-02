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УПЛ включила в символическую сборную 1-й части сезона сразу 9 футболистов "Шахтера"


фото: shakhtar.com
Украинская премьер-лига обнародовала символическую сборную первой части чемпионата, в которую попало сразу девять игроков "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

11 лучших футболистов 1-й части чемпионата Украины были определены по данным аналитической системы InStat.

В списке оказались сразу 9 игроков "Шахтера" Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Сергей Болбат, Алан Патрик, Тайсон, Марлос и Жуниор Мораес. Другие два места достались нападающему "Александрии" Артему Ситало и защитнику "Динамо" Томашу Кендзере.

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