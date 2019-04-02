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У Путина заговорили о "практическом выполнении" Минских соглашений

Россия заявила о готовности разговаривать с Украиной о выполнении Минских соглашений

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают российские СМИ.

"Мы открыты для диалога, который будет нацелен не на разговоры и не на придумывание поводов для бездействия, а на практическое выполнение Минских договоренностей", - сказал Лавров.

Он считает, что "Минские договоренности можно дополнить".

"Однако другого документа, кроме Минских договоренностей нет. Их можно, конечно, дополнять. Например, предоставить наблюдателям от ОБСЕ вооруженную охрану ООН, как мы это и предлагаем в ответ, кстати, на озабоченность тех же украинцев безопасностью наблюдателей ОБСЕ. Но суть этих договоренностей должна оставаться нетронутой. Главное в них - вопросы решаются непосредственно между Киевом, Донецком и Луганском", - заявил Лавров.

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