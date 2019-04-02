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Toyota создает робота-баскетболиста. Что он умеет

Toyota Motor Corp. представила робота-баскетболиста Cue 3 высотой 2,07 м, который пока не умеет бегать, прыгать и вести мяч, но забрасывает "трехочковые"

Как сообщает издание Spin , во время испытаний машина забросила мяч в корзину с трехочковой отметки в пяти случаях из восьми.

Разработка машины ведется с 2017 года, консультантом компании выступает японский баскетболист Юдай Баба. Cue 3 пока способен только бросать мяч в корзину с разных дистанций.

По словам инженера Томохиро Номи, который занимается разработкой Cue 3, роботы смогут бегать, вести мяч и забивать его в корзину сверху не ранее, чем через 20 лет. Тогда же машины смогут превзойти профессиональных спортсменов.

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