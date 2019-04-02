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Синоптик рассказала, где в Украине сегодня будут дожди

Сегодня, 2 апреля, в Украине ожидается малооблачная погода, однако, возможны дожди

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе будет солнце, температура воздуха +9...+12. "Комфортно, но не забывайте о порывистом ветре", - добавила синоптик.

По ее словам, на севере страны ожидается погода также ясна температура +5...+9, поэтому ощущения будут прохладные.

В восточной части Украины температура воздуха от +4 до +7, местами небольшой дождь.

Центральная часть Украины будет принадлежать сухой воздушной массе, возможно в Днипре немного облачно, температура +7...+9.

В южной части Украины также будет преобладать погода солнечная - +9...+12.

В Киеве ожидается погода солнечная, малооблачная, максимальная температура +9, но будет порывистый ветер.

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