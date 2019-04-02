СБУ поймала директора Грибовицкой свалки на взятке почти 5 млн

2 апреля, 2019, 11:52

СБУ разоблачила на взятке директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм по фиктивной поставке извести, которая должна была использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовицкой свалки.

По замыслу злоумышленника планировалось использование лишь трети от предусмотренного технологическим процессом количества извести и получения руководителем КП неправомерной выгоды в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар, а также получение "отката" с каждого поставленного килограмма извести.

По заключению экспертов деятельность чиновника могла привести к возникновению чрезвычайных событий с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности.

Сотрудники СБ Украины задокументировали вымогательство директором КП 4,7 млн грн от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию.

Правоохранители задержали директора на рабочем месте при получении части взятки в сумме более четырехсот тысяч гривен.

Глава одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

В СБУ сообщили, что проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к созданию противоправного механизма в экологической сфере, что мог привести к загрязнению почвы и подземных вод, нанесению вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей.

По данным УНИАН, во Львове задержали во время получения взятки директора Львовского коммунального предприятия "Збиранка" (Грибовицкая свалка).