Сбережения украинцев за год выросли почти на 17 млрд грн
Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные Госкомстата.
"Имеющийся доход в расчете на одного человека составлял 57908,6 грн", - сообщили в Госстате.
Согласно данным ведомства, структура доходов украинцев составляла: 47,4% - зарплата (45,6% - в 2017 году), 17,6% - прибыль и смешанный доход (18%), 2,6% - доходы от собственности ( 3%), 32,4% - социальная помощь и другие текущие трансферты (33,4%).
Расходы населения в 2018 году составили 3 трлн 202, 7 млрд грн, а прирост сбережений - 16,8 млрд грн. Что касается структуры расходов, то 89,2% составила покупка товаров и услуг (89% - в 2017 году), 9,4% - текущие налоги на доходы, имущество и другие текущие трансферты (9%).
В Госстате добавили, что речь пока идет о предварительных расчетах, а окончательная информация о доходах да и расходах населения в 2018 году будет опубликована позже.
-
Напомним, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос с 2,984 трлн грн в 2017 году до 3,563 трлн грн в прошлом году. Рост составил 3,3% за год.
-
В Министерстве экономического развития и торговли прогнозировали рост ВВП в 2018 году на уровне 3,1% .
-
Сейчас ВВП Украины превысил 3,5 трлн грн. Инфографика по годам.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-