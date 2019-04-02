Сбережения украинцев за год выросли почти на 17 млрд грн

2 апреля, 2019, 12:58

Доходы населения Украины за 2018 год выросли на 9,9% по сравнению показателем 2017 года - до 3 трлн 219, 5 млрд грн

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные Госкомстата.

"Имеющийся доход в расчете на одного человека составлял 57908,6 грн", - сообщили в Госстате.

Согласно данным ведомства, структура доходов украинцев составляла: 47,4% - зарплата (45,6% - в 2017 году), 17,6% - прибыль и смешанный доход (18%), 2,6% - доходы от собственности ( 3%), 32,4% - социальная помощь и другие текущие трансферты (33,4%).

Расходы населения в 2018 году составили 3 трлн 202, 7 млрд грн, а прирост сбережений - 16,8 млрд грн. Что касается структуры расходов, то 89,2% составила покупка товаров и услуг (89% - в 2017 году), 9,4% - текущие налоги на доходы, имущество и другие текущие трансферты (9%).

В Госстате добавили, что речь пока идет о предварительных расчетах, а окончательная информация о доходах да и расходах населения в 2018 году будет опубликована позже.