Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали за допинг

2 апреля, 2019, 12:00

Российский боец UFC Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов

Об этом сообщает MMA Fighting.

Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за два нарушения антидопинговой политики USADA (Антидопингового агентства США).

Всего у Магомедова было три провалившихся допинг-теста. Второе нарушение антидопинговых правил произошло 10 октября 2018 года, когда проба спортсмена дала положительные результаты на ряд запрещенных веществ.

5 февраля 2019 года Магомедов отказался пройти допинг-тест по требованию сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательных проверок. Это является грубым нарушение политики USADA.

Последний раз под эгидой UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Магомедов бился в 2015 году. В целом он провел три поединка в самой престижной организации и одержал три победы.