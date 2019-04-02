Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали за допинг
Об этом сообщает MMA Fighting.
Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за два нарушения антидопинговой политики USADA (Антидопингового агентства США).
Всего у Магомедова было три провалившихся допинг-теста. Второе нарушение антидопинговых правил произошло 10 октября 2018 года, когда проба спортсмена дала положительные результаты на ряд запрещенных веществ.
5 февраля 2019 года Магомедов отказался пройти допинг-тест по требованию сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательных проверок. Это является грубым нарушение политики USADA.
Последний раз под эгидой UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Магомедов бился в 2015 году. В целом он провел три поединка в самой престижной организации и одержал три победы.
- 19 марта Франция выдала ордера на арест двух бывших российских легкоатлетических чиновников в рамках расследования применения допинга в российском спорте.
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