Россия хочет забрать в свою армию 2,5 тыс. крымчан

2 апреля, 2019, 14:34

Российские власти планируют во время весеннего призыва направить на службу в армию 2,5 тыс. крымчан

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.

"С территории Крымского полуострова планируется отобрать и направить на прохождение службы около 2,5 тысячи человек. На базе сборного пункта для призывников оборудованы места приема, размещения и отправки воинских команд молодого пополнения, а также развернут пункт питания. Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карточки для перечисления на них денежного обеспечения ", - говорится в сообщении.

Отметим, весенний призыв продлится до 15 июля 2019 года.