Родила себе внука: 55-летняя женщина выносила сына для своей бесплодной дочери

2 апреля, 2019, 11:15

55-летняя жительница Великобритании стала суррогатной матерью для бесплодной дочери

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эмма Майлс узнала, что ее дочь Трейси Смит не сможет забеременеть, когда той исполнилось 15 лет. Врачи сделали вывод, что у девушки нет матки, однако есть яичники и маточные трубы. Через год у нее диагностировали МРКХ - врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно.

"С того дня, как я узнала о диагнозе, мама пообещала сделать все возможное, чтобы помочь мне. Я знала, что однажды она выносит моего ребенка", - рассказывает Трейси.

В 2016 году британка обручилась с мужчиной по имени Адам и всерьез задумалась о материнстве. Она попросила Эмму стать для нее суррогатной матерью, и та охотно согласилась. В рамках подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщине пришлось похудеть на 38 килограммов и некоторое время принимать гормональные таблетки.

Врачи успешно перенесли оплодотворенные яйцеклетки в организм Эммы, и с помощью кесарева сечения 16 января текущего года на свет появилась Эви Сиан Эмма Смит (Evie Siân Emma Smith). Девочка родилась абсолютно здоровой. На данный момент Адам и Трейси занимаются процедурой по удочерению новорожденной.