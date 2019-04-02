//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Карпаты" - "Ворскла": где смотреть стартовый матч 2-го этапа чемпионата Украины


фото: twitter.com/vorsklacomua
Сегодня во Львове матчем "Карпаты" - "Ворскла" стартует второй этап чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины

23-й тур

"Карпаты" - "Ворскла"

2 марта, Львов, стадион "Украина"

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале ZIK.

На втором этапе чемпионата Украины команды разбиты на две шестерки. Первая - борется за медали и пропуски в еврокубки, вторая - за сохранение места в премьер-лиге. "Карпаты" и "Ворскла" выступают во второй шестерке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

2 апреля, 2019 вторник

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать