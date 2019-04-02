"Карпаты" - "Ворскла": где смотреть стартовый матч 2-го этапа чемпионата Украины
2 апреля, 2019, 11:00
Сегодня во Львове матчем "Карпаты" - "Ворскла" стартует второй этап чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
23-й тур
"Карпаты" - "Ворскла"
2 марта, Львов, стадион "Украина"
Начало - 17:00
Прямая трансляция на телеканале ZIK.
На втором этапе чемпионата Украины команды разбиты на две шестерки. Первая - борется за медали и пропуски в еврокубки, вторая - за сохранение места в премьер-лиге. "Карпаты" и "Ворскла" выступают во второй шестерке.
- Напомним, 27 марта главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко досрочно прекратил сотрудничество с полтавским клубом.
- Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть аутсайдера УПЛ, киевский "Арсенал", и попасть в топ-6.
- Полтавская "Ворскла" объявила о назначении и.о. главного тренера экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского.
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