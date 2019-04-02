"Карпаты" - "Ворскла": где смотреть стартовый матч 2-го этапа чемпионата Украины

2 апреля, 2019, 11:00

Сегодня во Львове матчем "Карпаты" - "Ворскла" стартует второй этап чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины

23-й тур

"Карпаты" - "Ворскла"

2 марта, Львов, стадион "Украина"

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале ZIK.

На втором этапе чемпионата Украины команды разбиты на две шестерки. Первая - борется за медали и пропуски в еврокубки, вторая - за сохранение места в премьер-лиге. "Карпаты" и "Ворскла" выступают во второй шестерке.