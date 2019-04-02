Путин "украсил" возможности гиперзвукового оружия России - генерал США

2 апреля, 2019, 22:22

Президент РФ Владимир Путин украсил заявления о разработке новых средств доставки ядерного оружия

Об этом заявил генерал Тод Уолтерс, кандидат в командующие объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в своем заявлении в комитете по делам вооруженных сил Сената США, передает РБК-Украина .

Отмечается, что в прошлом году Путин рассказал о разработках в России гиперзвукового оружия и ракет с ядерным двигателем. Генералу Уолтерсу предложили дать оценку этим заявлениям и то, какую угрозу представляет новое оружие России.

"Публичные заявления президента Путина о разработке новых средств доставки ядерного оружия выглядят правдиво, однако не исключено, что описание их возможностей и сроков (разработки, - Ред.) приукрашено", - заявил Уолтерс.

Он также отметил, что действия РФ в Черном море ставят вызов перед операциями США и угрожают свободе мореплавания.

"Российские действия в Черном море и восточном Средиземноморье ставят вызов перед операциями США и союзников, а также угрожают свободе мореплавания", - отметил Уолтерс.