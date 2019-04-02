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Прокуратура РФ требует для "украинских диверсантов" Дудки и Бессарабова по 14 и 15 лет тюрьмы

Прокуратура Российской Федерации требует для "украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова по 14 и 15 лет тюрьмы

Об этом журналист Радио Свобода Антон Наумлюк сообщил в Facebook.

"Гособвинение попросило для фигурантов дела "украинских диверсантов" Владимира Дудки 15 лет лишения свободы, а для Алексея Бессарабова - 14 лет и 10 месяцев, а также осудить каждого к штрафу в 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Он написал, что прокуратура просит суд вынести частное определение в адрес следствия ФСБ из-за фальсификаций части материалов дела.

  • Напомним, 10 августа 2016 ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея . Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московское СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
  • Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий сделки был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от сделки со следствием отказывается.
  • 9 ноября 2016 в Севастополе задержали новых "украинских диверсантов" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко. 16 ноября 2017 Штыбликова приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. (96 тыс. грн).
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