Прокуратура РФ требует для "украинских диверсантов" Дудки и Бессарабова по 14 и 15 лет тюрьмы

2 апреля, 2019, 15:58

Прокуратура Российской Федерации требует для "украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова по 14 и 15 лет тюрьмы

Об этом журналист Радио Свобода Антон Наумлюк сообщил в Facebook.

"Гособвинение попросило для фигурантов дела "украинских диверсантов" Владимира Дудки 15 лет лишения свободы, а для Алексея Бессарабова - 14 лет и 10 месяцев, а также осудить каждого к штрафу в 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Он написал, что прокуратура просит суд вынести частное определение в адрес следствия ФСБ из-за фальсификаций части материалов дела.