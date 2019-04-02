Пранкера приговорили к 20 годам за вызов спецназовцев, которые убили человека

2 апреля, 2019, 08:17

Житель Калифорнии приговорен к 20 годам тюрьмы за серию фальшивых вызовов полиции, один из которых привел к смерти человека

Об этом сообщает ВВС.

Тайлер Баррис практиковал так называемый светтинг - обман правоохранителей, цель которого - направить вооруженный отряд спецназовцев к дому другого человека.

Один из таких вызовов закончился трагедией: Баррис позвонил в полицию и заявил, что убил своего отца и держит в заложниках других членов своей семьи. При этом он дал адрес дома в штате Канзас, хотя сам находился за 2250 километров оттуда - в Лос-Анджелесе.

Полиция приехала по адресу, который указал Баррис, и ошибочно застрелила 28-летнего мужчину Эндрю Финча, который является отцом двоих детей. Сделать фальшивый вызов полиции Барриса попросил геймер из штата Огайо - чтобы таким образом "напугать" другого геймера, с которым у него был конфликт.

При этом адрес, который он дал Баррис, оказалась устаревшим. То есть убитый мужчина не имел никакого отношения ни к геймерам, ни к Баррису.

Задержанный признал свою вину по 51 пункту обвинения. Он признался, что это не единственный случай, когда он таким образом обманывал полицию. В частности, он сообщил правоохранителям, что оставил в штаб-квартире ФБР взрывное устройство.

Прокуроры говорят, что 20-летний срок - это самое серьезное наказание, которое в США получали за "светтинг".