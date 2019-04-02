Посмотрим, кто над кем будет смеяться, - Медведчук анонсировал новый "95-й квартал"

2 апреля, 2019, 15:20

Готов дебатировать с кем-либо, но не представлять кандидата в президенты Петра Порошенко

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук, сообщает Еспресо.TV.

Комментируя заявление советника кандидата в президенты Зеленского Руслана Рябошапки о том, что если Зеленский - "марионетка Коломойского", то дебаты, возможно, лучше провести между Коломойским и Медведчуком.

По словам Медведчука, он отдает дань "умникам из команды Зеленского", но готов дебатировать с кем угодно.

"Я не знаю, насколько Зеленский представляет Коломойского, но я не могу представлять Порошенко, потому что много лет выступал против него и поддерживал другого кандидата на выборах", - заявил кум Путина.

Медведчук отметил, что ни он, ни его политсила не будет поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре выборов президента.

Он добавил, что относился к Зеленскому, как к виртуальному кандидату.

"Однако предварительные результаты говорят о том, что вся эта виртуальность плавно перешла в реальность. Ситуация может превратиться в то, что скоро в Украине начнется новый сезон "95 квартала", где актеры будут властью, а в зрительном зале будет сидеть весь украинский народ. И тогда посмотрим, кто над кем будет смеяться", - подчеркнул Медведчук.