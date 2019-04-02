Порошенко посоветовал Тимошенко смириться с "трагедией" на выборах

2 апреля, 2019, 11:30

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что сейчас я не должен комментировать трагедию Юлии Владимировны. Я думаю, что она с этим должна смириться, привыкнуть... Слушайте, она является хорошим политическим лидером. У нее есть фракция в парламенте, пусть работает", - сказал Порошенко.