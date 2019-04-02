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Порошенко посоветовал Тимошенко смириться с "трагедией" на выборах

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал третье место лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на выборах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что сейчас я не должен комментировать трагедию Юлии Владимировны. Я думаю, что она с этим должна смириться, привыкнуть... Слушайте, она является хорошим политическим лидером. У нее есть фракция в парламенте, пусть работает", - сказал Порошенко.

  • Напомним, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко по результатам выборов 2019 потеряла шансы на второй тур. ЦИК обработала 98,34% голосов. Сейчас результаты голосования распределяются следующим образом: Зеленский Владимир 30.24, Порошенко Петр 15.92%.
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