Полиция открыла более 70 уголовных дел о нарушениях на выборах

2 апреля, 2019, 13:26

Полиция открыла 71 уголовное производство по нарушениям на выборах 2019

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

В период с 31 марта по 2 апреля в полицию поступило 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

"С 31 марта по 2 апреля в полицию поступило 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По данным фактам начато 71 уголовное производство. Из них больше всего: в Днепропетровской области - 356, в Киеве - 317, Донецкой области - 264 , Одесской - 222, Харьковской - 218, Полтавской - 124, Киевской - 116 ", - сообщили в МВД.

Факты в основном связаны с незаконной агитацией - 152, фотографированием бюллетеней - 149, подкупом избирателя - 61, повреждением бюллетеня - 39, ложные сообщения о заминировании - 18, попыткой вынесения бюллетеня из участка - 13.

Кроме того, составлено 50 административных протоколов.

Также на участковых комиссиях привлечено 39,9 тыс. полицейских, на окружных избирательных комиссиях - 518 полицейских.