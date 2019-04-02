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Пасха и Первое мая: украинцы будут отдыхать 5 дней подряд

У украинцев будет пять выходных подряд благодаря Пасхе 28 апреля и Дню труда 1 мая

Соответствующее решение приняло правительство.

В апреле по случаю Пасхи (28 апреля) будут отдыхать украинцы 5 дней: 27, 28, 29, 30 (вторник, который придется отработать), 1 мая.

Выходные в мае: 1 (День труда) и 9 (День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

 

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