Обострение на Донбассе: 18 обстрелов, Объединенные силы уничтожили БМП россиян

2 апреля, 2019, 07:42

1 апреля противник на Донбассе 18 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом пять раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции пять раз: дважды - из стрелкового оружия - вблизи Песков; со станковых противотанковых гранатометов - около Авдеевки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Новотроицкого; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов: шесть раз - из минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Крымского; дважды - с миномета, автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе Новолуганского; дважды - с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Золотого-4; с миномета, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Зайцевого; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Свободного и Новотошковского.

Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив шестерых оккупантов. Также огнем уничтожено БМП российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг обстрелял из минометов украинские позиции в районе Верхнеторецкого. Потерь среди личного состава ООС нет.