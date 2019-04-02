НАТО в Вашингтоне обсудит "зонт безопасности" от российской агрессии

"Мы намерены обсудить проблемы, с которыми мы сталкивались все 70 лет. Предоставление зонта безопасности для Европы и Северной Америки является именно тем, что НАТО намерено делать и впредь. Сдерживание российской агрессии было для нас одной из главных проблем в течение 70 лет. На сегодня, очевидно, одна из наших главных целей - показать России, что она не может посягать на суверенитет европейских стран, что мы сохраняем единство, чтобы этого не случилось", - отметила американский посол.

Она подчеркнула, что министры обсудят ситуацию вокруг Украины, в частности, действия Российской Федерации по дестабилизации, что нашло проявление в событиях вокруг Керченского пролива, по-прежнему - вторжение в Крым, а также в дальнейшей милитаризации Крымского полуострова. В частности, по ее словам, можно ожидать, что министры стран НАТО еще раз обратятся к России с требованием освободить украинские корабли и экипажи, которые были незаконно захвачены Россией в ноябре прошлого года.

"Мы будем говорить об этом и о путях, которыми мы можем обеспечить средства сдерживания и обороны против российской агрессии - гибридной, кибернетической, и химической, как мы это видели в Великобритании, или как это происходит сейчас в Украине и в Грузии. Это будет главная тема", - подчеркнула Кей Бейли Хатчинсон.

Она подчеркнула, что Черноморская инициатива, по которой НАТО наращивает свое присутствие в Черноморском регионе, направлена не только на сдерживание России, но и на прекращение ее действий по дестабилизации Украины.

"Кроме того, мы должны убедиться в том, что все страны НАТО в Черноморском регионе также под нашим зонтом безопасности", - добавила представитель США при НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море.