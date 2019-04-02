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На выборах не смогли проголосовать 40% полицейских, спасателей и нацгвардейцев, - Аваков

31 марта, в первом туре президентских выборов в Украине не смогли проголосовать около 40% сотрудников полиции, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардии

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV .

"Так уж получилось, что в связи с системой этих откреплений и делегирования наших сил большим распылением по участкам, наверное, процентов 40 наших полицейских и спасателей, гвардейцев не смогли проголосовать, потому что были удалены от участков и занимались своей непосредственной работой", - сказал он.

По словам Авакова, его ведомство будет работать над решением этой проблемы.

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