На выборах не смогли проголосовать 40% полицейских, спасателей и нацгвардейцев, - Аваков
2 апреля, 2019, 09:02
31 марта, в первом туре президентских выборов в Украине не смогли проголосовать около 40% сотрудников полиции, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардии
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV .
"Так уж получилось, что в связи с системой этих откреплений и делегирования наших сил большим распылением по участкам, наверное, процентов 40 наших полицейских и спасателей, гвардейцев не смогли проголосовать, потому что были удалены от участков и занимались своей непосредственной работой", - сказал он.
По словам Авакова, его ведомство будет работать над решением этой проблемы.
- Напомним, что Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 20:00 явка на президентских выборах составляла 63,48%.
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