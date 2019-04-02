На Киевщине глава избирательной комиссии с печатью пытался через окно сбежать с участка

2 апреля, 2019, 15:28

За прошедшие сутки в полицию Киевщины нашло 118 сообщений о нарушении избирательного права

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В селе Рославичи, что на Васильковщине, председатель избирательной комиссии пытался покинуть участок через окно, прихватив с собой печать. Вызвал "скорую помощь" и по состоянию здоровья пытался выехать с печатью в больницу", - говорится в сообщении.

"После подсчета голосов, когда бюллетени были запечатаны, надо было ставить подписи в протоколе. Председатель комиссии поконфликтовал с членами и потребовал пересчета голосов. Члены комиссии были против. Тогда этот глава с печатью решил покинуть помещение необычным способом - через окно. Там он был остановлен членами комиссии и возвращен на участок. Тогда он вызвал "скорую помощь", потому что не хотел ставить мокрую печать на протоколе", - комментирует Цензор.НЕТ представитель полиции Николай Жукович.