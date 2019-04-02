На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка: погибли семь человек
Как сообщает Associated Press, в результате стрельбы погибли семь человек: с пакистанской стороны погибли трое военнослужащих и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, один из которых ребенок.
Кроме того, несколько человек получили ранения.
В заявлении пакистанской армии отмечается, что военные "дали эффективный ответ" на действия Индии, которая, по версии Пакистана, провела обстрел позиций пакистанских военнослужащих в Кашмире.
В свою очередь, армия Индии обвинила Пакистан в том, что пакистанские военные первыми открыли огонь, проведя накануне минометный обстрел вдоль линии контроля в Кашмире.
Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась в феврале после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 работников службы безопасности Индии.
После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве.
В ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны.
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