На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка: погибли семь человек

2 апреля, 2019, 12:28

В районе границы Индии и Пакистана в Кашмире произошла перестрелка между военными двух стран

Как сообщает Associated Press, в результате стрельбы погибли семь человек: с пакистанской стороны погибли трое военнослужащих и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, один из которых ребенок.

Кроме того, несколько человек получили ранения.

В заявлении пакистанской армии отмечается, что военные "дали эффективный ответ" на действия Индии, которая, по версии Пакистана, провела обстрел позиций пакистанских военнослужащих в Кашмире.

В свою очередь, армия Индии обвинила Пакистан в том, что пакистанские военные первыми открыли огонь, проведя накануне минометный обстрел вдоль линии контроля в Кашмире.

Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась в феврале после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 работников службы безопасности Индии.

После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве.

В ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны.