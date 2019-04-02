На границе с Румынией устанавливают ограждение: закарпатцы перекрыли дорогу
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы .
Отмечается, что в связи с наступлением благоприятных погодных условий и увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу, пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы, в частности с Румынией.
Однако, во вторник, 2 апреля, как только пограничники начали работы на участке отдела пограничной службы "Деловое", прибыли около 40 молодчиков с требованием остановить установку ограждения.
"Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодчики пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их. Также к месту установки ограждения прибыл глава сельсовета н.п. Деловое", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, пока работы по строительству ограждения продолжаются.
Вместе с тем сообщается, что местные жители, демонстрируя несогласие с представителями Госпогранслужбы, также перекрыли автомобильную дорогу сообщением "Рахов - Мукачево".
На место происшествия вызвали Национальную полицию.
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