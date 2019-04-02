Может в любой момент обрушиться. В Николаеве срочно закрывают больницу
Об этом стало известно в ходе заседания областной комиссии по технико-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Николаевской ОГА, сообщает Укринформ .
"Мы вынуждены срочно закрыть областную детскую инфекционную больницу из-за стремительного разрушения здания", - сказал председатель ОГА Алексей Савченко.
Необходимость таких срочных мер вызвана тем, что в течение нескольких дней стремительно ускорился процесс разрушения фундамента и несущих стен здания больницы. По заключению экспертизы, это произошло из-за подъема грунтовых вод.
27 самых маленьких детей будут лечиться в областной детской клинической больнице, других переведут во взрослую инфекционную, где есть соответствующие условия.
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