Может в любой момент обрушиться. В Николаеве срочно закрывают больницу

2 апреля, 2019, 17:12

Николаевскую областную детскую инфекционную больницу срочно закрывают из-за аварийности помещения

Об этом стало известно в ходе заседания областной комиссии по технико-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Николаевской ОГА, сообщает Укринформ .

"Мы вынуждены срочно закрыть областную детскую инфекционную больницу из-за стремительного разрушения здания", - сказал председатель ОГА Алексей Савченко.

Необходимость таких срочных мер вызвана тем, что в течение нескольких дней стремительно ускорился процесс разрушения фундамента и несущих стен здания больницы. По заключению экспертизы, это произошло из-за подъема грунтовых вод.

27 самых маленьких детей будут лечиться в областной детской клинической больнице, других переведут во взрослую инфекционную, где есть соответствующие условия.