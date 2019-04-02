Мотогонщик отправил в нокаут соперника, из-за которого попал в аварию

2 апреля, 2019, 17:15

Во время мотогонок гонщик набросился с кулаками на соперника, из-за которого попал в аварию

Об этом сообщает CRF Motors в facebook.

Хорхе Мартинес во время заезда чемпионата Коста-Рики упал с мотоцикла из-за ошибки Марион Кальво. Гонщик разозлился, остановил соперника и набросился на него с кулаками, нанеся удар в шлем и свалив того на землю.

Ни один из участников конфликта не пострадал, но гонку пришлось приостановить. В итоге Мартинес и Кальво были дисквалифицированы.