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Мотогонщик отправил в нокаут соперника, из-за которого попал в аварию


фото: facebook
Во время мотогонок гонщик набросился с кулаками на соперника, из-за которого попал в аварию

Об этом сообщает CRF Motors в facebook.

Хорхе Мартинес во время заезда чемпионата Коста-Рики упал с мотоцикла из-за ошибки Марион Кальво. Гонщик разозлился, остановил соперника и набросился на него с кулаками, нанеся удар в шлем и свалив того на землю.

Ни один из участников конфликта не пострадал, но гонку пришлось приостановить. В итоге Мартинес и Кальво были дисквалифицированы.

 

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