Мотогонщик отправил в нокаут соперника, из-за которого попал в аварию
2 апреля, 2019, 17:15
Во время мотогонок гонщик набросился с кулаками на соперника, из-за которого попал в аварию
Об этом сообщает CRF Motors в facebook.
Хорхе Мартинес во время заезда чемпионата Коста-Рики упал с мотоцикла из-за ошибки Марион Кальво. Гонщик разозлился, остановил соперника и набросился на него с кулаками, нанеся удар в шлем и свалив того на землю.
Ни один из участников конфликта не пострадал, но гонку пришлось приостановить. В итоге Мартинес и Кальво были дисквалифицированы.
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