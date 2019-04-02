//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Морская охрана ГПСУ усилила пограничный режим маневровыми катерами

Морские пограничники спустили на воду скоростные малые катера - увеличивают свое присутствие в контролируемых районах и территориальном море

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Традиционно, с установлением устойчивых плюсовых температур, в прибрежной зоне пограничных водоемов активизируется движение маломерных плавсредств, говорится в сообщении.

Соответственно, и морские пограничники увеличивают свое присутствие в пограничных контролируемых районах и в территориальном море.

Отмечается, что скоростные и маневренные малые катера морской охраны успешно прошли ходовые испытания после обслуживания и хранения в осенне-зимний период и заступили на службу.

В пресс-службе отмечают, всего в морской охране ГПСУ более 30 "малышей", которые активно патрулируют весь период малой навигации, входят в состав тактических групп с другими катерами и кораблями.

Также катера выполняют задачи по контролю пограничного режима, безопасности подходов к портам, обеспечения режима судоходства, что соответствует международному морскому праву и международным стандартам безопасности судоходства в зоне ответственности отрядов морской охраны, добавляют в ведомстве.

null

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать