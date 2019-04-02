Microsoft просит увеличить себе налоги. Как это связано с Amazon

2 апреля, 2019, 14:13

Американская компания Microsoft утверждает, что собирается платить больший налог от своих доходов для улучшения качества жизни в своем базовом штате - Вашингтоне

Гигант программного обеспечения поддержал новый локальный законопроект, который фактически увеличит налоговые обязательства компании, передает platfor.ma.

Правительство Вашингтона стремится собрать миллиард долларов для инвестиций в образование местных студентов. В частности и для специальностей, требующих дорогостоящего материального обеспечения: информатики, инженерии и медицины.

Сделать это хотят, увеличив налоги для секторов, которые больше всего выигрывают от высококвалифицированных кадров - так законопроект предлагает повысить налог на 33% для технологических компаний, имеющих годовой доход более $ 25 млрд.

В разделе, касающемся именно Microsoft, речь идет о повышении налога на бизнес на 67% для "продвинутых компьютерных компаний", которые приносят более $ 100 млрд в год. Только две компании соответствуют этим критериям: Microsoft из Редмонда и его сосед из Сиэтла - Amazon.

Хотя альтруистическое самопожертвование Microsoft и нравится широкой публике, она также воспринимается как нацеленный PR-ход против конкурента. Здесь стоит напомнить, что в прошлом году Amazon не оплатил федерального налога, хотя получил 11,2 млрд долларов прибыли, сообщает Fortune.

Соавтор нового законопроекта Джерри Поллет сообщает, что слышала от лоббиста Amazon, якобы технологический гигант был захвачен налоговой идеей Microsoft неожиданно. По их мнению, компания Билла Гейтса делает это в основном для того, чтобы заставить Amazon выглядеть плохо - и готова ради этого жертвовать сотнями миллионов долларов.