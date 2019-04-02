//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лейбористы в британском парламенте поддержат "норвежский" вариант в отношениях с ЕС

Представители Лейбористской партии в британском парламенте призывают поддержать введение "норвежского" варианта для Великобритании в отношениях с ЕС
Об этом сообщает BBC.

"Депутаты-лейбористы призывают поддержать введение норвежского варианта для Великобритании в отношениях с ЕС на фоне обсуждения парламентариями следующих шагов по Brexit", - говорится в сообщении.

Согласно предложению "Общий рынок 2.0", Великобритания оставит ЕС, но сохранит свободу передвижения с сообществом и будет делать взносы в бюджет ЕС.

Представитель главы правительства заявил, что прекращение свободного движения было "очень важным фактором" для общественности при голосовании за Brexit, поэтому правительство будет выступать против этого.

Напомним, накануне парламент Великобритании провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

2 апреля, 2019 вторник

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать