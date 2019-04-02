Лейбористы в британском парламенте поддержат "норвежский" вариант в отношениях с ЕС
"Депутаты-лейбористы призывают поддержать введение норвежского варианта для Великобритании в отношениях с ЕС на фоне обсуждения парламентариями следующих шагов по Brexit", - говорится в сообщении.
Согласно предложению "Общий рынок 2.0", Великобритания оставит ЕС, но сохранит свободу передвижения с сообществом и будет делать взносы в бюджет ЕС.
Представитель главы правительства заявил, что прекращение свободного движения было "очень важным фактором" для общественности при голосовании за Brexit, поэтому правительство будет выступать против этого.
Напомним, накануне парламент Великобритании провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.
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