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Китай прекращает производство сильного обезболивающего по требованию США


фото: REUTERS
В Китае утверждают, что прекратят производство всех видов синтетического фентанила по требованию США
Об этом сообщает BBC.

"Все вещества, похожие с фентанилом, будут добавлены в китайский список запрещенных наркотических средств с 1 мая", - сообщили китайские чиновники.

Это решение связано с обещанием официального Пекина США, предоставленным во время американо-китайских торговых переговоров в декабре 2018 года.

Мощное обезболивающее средство, которое преимущественно производится в Китае, вызвало рост числа наркозависимых в США.

Большое количество смертей от обезболивающих средств, таких как фентанил, привело к тому, что президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в стране в 2017 году.

Производство Китаем этого средства уже давно было источником напряженности между двумя странами.

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