Китай прекращает производство сильного обезболивающего по требованию США
2 апреля, 2019, 12:46
В Китае утверждают, что прекратят производство всех видов синтетического фентанила по требованию США
Об этом сообщает BBC.
"Все вещества, похожие с фентанилом, будут добавлены в китайский список запрещенных наркотических средств с 1 мая", - сообщили китайские чиновники.
Это решение связано с обещанием официального Пекина США, предоставленным во время американо-китайских торговых переговоров в декабре 2018 года.
Мощное обезболивающее средство, которое преимущественно производится в Китае, вызвало рост числа наркозависимых в США.
Большое количество смертей от обезболивающих средств, таких как фентанил, привело к тому, что президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в стране в 2017 году.
Производство Китаем этого средства уже давно было источником напряженности между двумя странами.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-