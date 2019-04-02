Китай прекращает производство сильного обезболивающего по требованию США

"Все вещества, похожие с фентанилом, будут добавлены в китайский список запрещенных наркотических средств с 1 мая", - сообщили китайские чиновники.

Это решение связано с обещанием официального Пекина США, предоставленным во время американо-китайских торговых переговоров в декабре 2018 года.

Мощное обезболивающее средство, которое преимущественно производится в Китае, вызвало рост числа наркозависимых в США.

Большое количество смертей от обезболивающих средств, таких как фентанил, привело к тому, что президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в стране в 2017 году.

Производство Китаем этого средства уже давно было источником напряженности между двумя странами.