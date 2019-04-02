Киевлянам вернули 44,2 млн грн за некачественные жилищно-коммунальные услуги, - КГГА

2 апреля, 2019, 16:14

Инспекция контроля Киевской городской государственной администрации провела в 2018 году 1070 проверок на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг

Об этом заявил начальник инспекции самоуправляющегося контроля Станислав Москалевский, сообщает пресс-служба КГГА.

В среднем ежедневно инспекция осуществляла 4-5 проверок. В результате проверок исполнители услуг - управляющие компании, тепло- и водопроводные предприятия недостатки устраняли или осуществляли перерасчет клиентам предприятий, говорится в сообщении.

"Управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда районов города Киева в пользу потребителей произведен перерасчет за некачественно предоставленные или непредоставленные услуги по содержанию домов и придомовых территорий на общую сумму 44,2 млн грн", - отметил Москалевский.

Отмечается, что в большинстве случаев основанием для проведения перерасчета стали непредоставление услуг по уборке придомовой территории и лестничных клеток, техническому обслуживанию лифтов, обслуживание систем диспетчеризации, технического обслуживания и текущего ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, полив дворов, клумб и газонов, освещение мест общего пользования, энергоснабжение лифтов.

Он отметил, что существуют обращения, которые рассматриваются и выполняются в течение нескольких дней, а есть проблемы, которые накопились за многие годы и требующие более предметного изучения, принятия мер и иногда неоднократного выхода на место для контроля исполнения.

Руководитель инспекции уверяет, что перерасчет не является ключевой целью работы инспекции, главное - улучшить качество сервиса.