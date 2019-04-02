КС разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, - СМИ
2 апреля, 2019, 18:45
Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в КС.
Соответственно, суд разрешил Верховной Раде рассматривать и голосовать за проект закона.
Отмечается, что официально вывод суда обнародуют 3 апреля.
После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами.
И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.
- Напомним, 7 февраля 2019 г. Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №9310-1 о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области). Предлагается слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская".
- Ранее, КСУ признал конституционным законопроект, который предлагает переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую.
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