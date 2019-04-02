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КС разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, - СМИ

Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в КС.

Соответственно, суд разрешил Верховной Раде рассматривать и голосовать за проект закона.

Отмечается, что официально вывод суда обнародуют 3 апреля.

После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами.

И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена ​​Конституцией Украины.

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