КС разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, - СМИ

2 апреля, 2019, 18:45

Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в КС.

Соответственно, суд разрешил Верховной Раде рассматривать и голосовать за проект закона.

Отмечается, что официально вывод суда обнародуют 3 апреля.

После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами.

И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена ​​Конституцией Украины.