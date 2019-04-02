Кресты, печати и сабли. В Киеве обнаружили улицу XVII-XVIII веков

2 апреля, 2019, 13:08

На улице Щекавицкой экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII-XVIII веков

Об этом сообщил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк, передает сайт КГГА.

"Согласно информации Института археологии Киева, с июня 2018 года и до сих пор экспедиция Института проводит охранно-спасательные исследования участка на ул. Щекавицкой. Исследователи сообщили, что во время работ собрана большая коллекция археологических материалов ХII-XIX в. Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусских креста-энколпиона, три свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX в. и т. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.) ", - рассказал Никоряк.

Руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин отметил, что в обследованных горизонтах главным образом представлены культурные наслоения и археологические объекты XIX в., образовавшиеся после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.

"Большое количество монет и товарных пломб XIX в. характерно для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., обнаружены также слои древнерусского времени (XII-XIII вв.) ", - сообщил Ивакин.

Всеволод Ивакин отметил, что сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются, реставрируются. После чего будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственные музейные фонды Украины.