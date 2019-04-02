КПВВ "Гнутово" закроют на несколько дней

2 апреля, 2019, 22:30

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения закроют на 3 дня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В период с 5 по 7 апреля КПВВ "Гнутово" будет закрыта на реконструкцию. Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

На КПВВ уже смонтированы новые модули для паспортного и фискального контроля, завершается строительство укрытия и навесов-накопителей для людей, следующих через линию разграничения.

В штабе ООС отметили, что реконструкция КПВВ "Гнутово" позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.