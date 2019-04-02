Консула Молдовы задержали в Одессе за взятку

2 апреля, 2019, 19:26

Консула Молдовы в Одессе Сергея Шептелича задержали во вторник молдавские сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального Центра по борьбе с коррупцией

Об этом сообщили в пресс-службе НЦБК, передает Украинская правда.

Указывается, что перед задержанием силовики провели обыски в помещениях консульства и в квартире консула.

В сообщении отмечается, что консула подозревают в пассивной коррупции.

По данным следствия, 6 апреля 2018 г. консул Молдовы в Одессе Шептелич незаконно выдал гражданину одной из арабских стран визу длительного пребывания в Молдове сроком на 60 дней. За это он получил EUR 100.

В ходе предварительного следствия подозреваемый свою вину не признал. Консула доставили на родину, суд вынес решение о запрете на выезд из страны в течение 30 дней.

Если подозреваемый будет признан виновным, то ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц (около $2,9-5,8 тыс.), а также запрет на право занимать определенные должности на срок до пяти лет.