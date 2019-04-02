Комик подает на Меркель в суд

2 апреля, 2019, 14:19

Самый известный немецкий комик Ян Бьомерман подает в суд на канцлера Германии Ангелу Меркель

Об этом сообщает Welt.

Шоумен возмущен тем, что федеральный канцлер Германии назвала его сатиру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "намеренно вредной", говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 апреля Берлинский административный суд решит, должна ли Ангела Меркель отвечать за свое "наступление на свободу слова".

Кроме того, актер хочет доказать, что поведение канцлера, а именно критическая оценка его творчества, было незаконным, сообщает издание.

Бьомерман считает, что это повредило его репутации. К тому же комик был вынужден на некоторое время оставить эфир из-за того, что против него было возбуждено уголовное дело за оскорбление.

Отмечается, не все верят, что Меркель извинится за свое "осуждение" сатиры Бьомермана на Эрдогана.

Издание напоминает, что речь идет о сатирическом стихотворении, которое Ян Бьомерман прочитал в эфире - Neo Magazin Royale - 31 марта 2016 года, высмеяв Эрдогана. Стихотворение вызвало бурную реакцию. Президент Турции Эрдоган угрожал сатирику судом.

Этот инцидент нанес ущерб двусторонним немецко-турецким отношениям, которые и так на тот момент были достаточно напряженными, говорится в сообщении.