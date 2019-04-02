Комик подает на Меркель в суд
Об этом сообщает Welt.
Шоумен возмущен тем, что федеральный канцлер Германии назвала его сатиру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "намеренно вредной", говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 апреля Берлинский административный суд решит, должна ли Ангела Меркель отвечать за свое "наступление на свободу слова".
Кроме того, актер хочет доказать, что поведение канцлера, а именно критическая оценка его творчества, было незаконным, сообщает издание.
Бьомерман считает, что это повредило его репутации. К тому же комик был вынужден на некоторое время оставить эфир из-за того, что против него было возбуждено уголовное дело за оскорбление.
Отмечается, не все верят, что Меркель извинится за свое "осуждение" сатиры Бьомермана на Эрдогана.
Издание напоминает, что речь идет о сатирическом стихотворении, которое Ян Бьомерман прочитал в эфире - Neo Magazin Royale - 31 марта 2016 года, высмеяв Эрдогана. Стихотворение вызвало бурную реакцию. Президент Турции Эрдоган угрожал сатирику судом.
Этот инцидент нанес ущерб двусторонним немецко-турецким отношениям, которые и так на тот момент были достаточно напряженными, говорится в сообщении.
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
-