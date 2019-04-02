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Когда банки не будут работать: НБУ показал расписание работы банковской системы на праздники


фото: bank.gov.ua
Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей НБУ и банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2019 году

Соответствующий регламент утвержден решением правления НБУ № 249 от 1 апреля.

Дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся с:
- вторника 30 апреля - на субботу 11 мая;
- понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря;
- вторника 31 декабря - на субботу 28 декабря.

При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

Банки должны:
- сообщить клиентам о собственном режиме работы в дни, которые отмечаются выше;
- организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

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