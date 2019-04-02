Хищение в "оборонке": в ГПУ объяснили, почему Рогозу и Жукова не арестовали, - СМИ
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ ГПУ.
"Поскольку подозреваемыми Р. и Ж. в установленном законом порядке ущерб, причиненный государственному бюджету, погашен в полном объеме, до конца досудебного расследования... меры по ним не избирались в связи с отсутствием рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством", - говорится в ответе Генпрокуратуры запрос журналистов "Украинских новостей".
Ранее сообщалось, что Андрею Рогозе объявили о подозрении в неуплате налогов, которые он позже оплатил в размере 26,6 млн грн.
Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
Андрей Рогоза и Виталий Жуков - руководители "Оптимумспецдетали".
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