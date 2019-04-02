Греция заявила, что турецкие истребители в очередной раз нарушили воздушное пространство страны

"Во вторник турецкие истребители F-16 нарушили воздушное пространство Греции, когда пролетали над архипелагом Инусе, что на востоке Эгейского моря", - говорится в сообщении.

Как сообщает Ekathimerini, истребители были замечены в 12.37 на высоте 8 километров вблизи острова Панагия. А через несколько минут самолеты уже пролетали над Инусе.

Отмечается, что истребители были идентифицированы и "отогнаны" греческими пилотами в соответствии с международным правом.