Греция заявила, что турецкие истребители в очередной раз нарушили воздушное пространство страны
2 апреля, 2019, 14:45
Турецкие истребители F-16 нарушили воздушное пространство Греции, когда пролетали над архипелагом Инусе
Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на греческую армию.
"Во вторник турецкие истребители F-16 нарушили воздушное пространство Греции, когда пролетали над архипелагом Инусе, что на востоке Эгейского моря", - говорится в сообщении.
Как сообщает Ekathimerini, истребители были замечены в 12.37 на высоте 8 километров вблизи острова Панагия. А через несколько минут самолеты уже пролетали над Инусе.
Отмечается, что истребители были идентифицированы и "отогнаны" греческими пилотами в соответствии с международным правом.
- Как сообщалось, 25 марта премьер Греции заявил, что турецкие самолеты преследовали его вертолет.
- 16 марта Министерство иностранных дел Греции обвинило Турцию в нарушении воздушного пространства из-за полетов на малых высотах турецких военных самолетов над греческими островами.
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